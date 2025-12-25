Внимание, розыск: пропал 26-летний Итамар Сафер из Иерусалима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 26-летний житель Иерусалима Итамар Сафер, которого в последний раз видели в районе улицы Дерех Хеврон в субботу 20 декабря, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 180 см, черные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок "Оз" по телефону 025685400.