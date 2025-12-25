x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 22:01
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 26-летний Итамар Сафер из Иерусалима

Полиция
Розыск
время публикации: 25 декабря 2025 г., 21:00 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 21:17
Внимание, розыск: пропал 26-летний Итамар Сафер из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 26-летний житель Иерусалима Итамар Сафер, которого в последний раз видели в районе улицы Дерех Хеврон в субботу 20 декабря, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 180 см, черные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок "Оз" по телефону 025685400.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook