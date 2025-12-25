ДТП на 6-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

На 6-й трассе недалеко от развязки Касим столкнулись три грузовика и легковой автомобиль, который после аварии перевернулся.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадали пять человек.

Водитель грузовика, мужчина 49 лет, получил множественные тяжелые травмы, еще четыре человека были травмированы легко.

Пострадавшие направлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция передает, что после ДТП были заблокированы три из четырех полос, что привело к автомобильной пробке при движении со стороны Кафр-Касима.