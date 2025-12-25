x
25 декабря 2025
Израиль

ДТП на 6-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 25 декабря 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 11:50
На 6-й трассе недалеко от развязки Касим столкнулись три грузовика и легковой автомобиль, который после аварии перевернулся.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадали пять человек.

Водитель грузовика, мужчина 49 лет, получил множественные тяжелые травмы, еще четыре человека были травмированы легко.

Пострадавшие направлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция передает, что после ДТП были заблокированы три из четырех полос, что привело к автомобильной пробке при движении со стороны Кафр-Касима.

