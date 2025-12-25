В районе Калькилии задержаны члены ячейки, готовившей теракты

Бойцы спецподразделения "Дувдеван" Армии обороны Израиля провели операцию в районе деревни Джиус недалеко от Калькилии, в ходе которой были задержаны четверо членов ячейки, занимавшейся подготовкой терактов.

Также минувшей ночью бойцы 890-го батальона десантной бригады задержали в деревнях Кифль-Харис и Дейр-Истия трех камнеметателей, забрасывавших камнями автомобили, проезжавшие по центральной транспортной магистрали.

Все задержанные переданы для допроса общей службе безопасности (ШАБАК).