Израиль

В районе Калькилии задержаны члены ячейки, готовившей теракты

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 25 декабря 2025 г., 07:19
В районе Калькилии задержаны члены ячейки, готовившей теракты
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы спецподразделения "Дувдеван" Армии обороны Израиля провели операцию в районе деревни Джиус недалеко от Калькилии, в ходе которой были задержаны четверо членов ячейки, занимавшейся подготовкой терактов.

Также минувшей ночью бойцы 890-го батальона десантной бригады задержали в деревнях Кифль-Харис и Дейр-Истия трех камнеметателей, забрасывавших камнями автомобили, проезжавшие по центральной транспортной магистрали.

Все задержанные переданы для допроса общей службе безопасности (ШАБАК).

Израиль
