Внимание, розыск: пропал 36-летний Лиор Итах из Тверии

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розысках пропавшего. Пропал 36-летний Лиор Итах, житель Тверии. В последний раз его видели в районе улицы Рахель в Тверии около полутора месяцев назад. Сегодня разрешено опубликовать сообщение о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, каштановые короткие волосы, карие глаза, носит бороду и длинные пейсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Тверии по телефону 04-6728444.