x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 20:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 20:27
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 36-летний Лиор Итах из Тверии

Полиция
Розыск
время публикации: 25 декабря 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 20:23
Внимание, розыск: пропал 36-летний Лиор Итах из Тверии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розысках пропавшего. Пропал 36-летний Лиор Итах, житель Тверии. В последний раз его видели в районе улицы Рахель в Тверии около полутора месяцев назад. Сегодня разрешено опубликовать сообщение о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, каштановые короткие волосы, карие глаза, носит бороду и длинные пейсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Тверии по телефону 04-6728444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook