Израиль

На севере сектора Газы уничтожен боевик, пересекший "желтую линию"

время публикации: 25 декабря 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 21:05
На севере сектора Газы уничтожен боевик, пересекший "желтую линию"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие Северной бригады, действующие на севере сектора Газы, заметили боевика, который пересек "желтую линию" и приблизился к размещенным в районе израильским силам, что представляло для них непосредственную угрозу.

Солдаты ликвидировали нарушителя с целью нейтрализации угрозы. Израильские силы размещены в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газы, и они будут устранять любую угрозу немедленно.

