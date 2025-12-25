На севере сектора Газы уничтожен боевик, пересекший "желтую линию"

Военнослужащие Северной бригады, действующие на севере сектора Газы, заметили боевика, который пересек "желтую линию" и приблизился к размещенным в районе израильским силам, что представляло для них непосредственную угрозу.

Солдаты ликвидировали нарушителя с целью нейтрализации угрозы. Израильские силы размещены в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газы, и они будут устранять любую угрозу немедленно.