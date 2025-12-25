Под Иерусалимом задержан подозреваемый в незаконной охоте, спасена молодая газель
время публикации: 25 декабря 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 12:29
Инспекторы Управления природы и парков Израиля совместно с полицией провели операцию в одном из населенных пунктов рядом с Иерусалимом: у подозреваемого в доме обнаружили молодую газель – охраняемый вид, запрещенный к содержанию в частных руках.
По данным следствия, животное было незаконно добыто в лесистой местности и, предположительно, планировалась его продажа.
Подозреваемого задержали, он был допрошен и, как сообщает полиция, дал признательные показания.
Газель передали в ветеринарную клинику "Сафари" в Рамат-Гане для обследования и лечения, после чего ее планируют вернуть в природу.
Расследование ведется по подозрению в браконьерстве, незаконном содержании и торговле охраняемыми животными.