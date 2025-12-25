Под Иерусалимом задержан подозреваемый в незаконной охоте, спасена молодая газель

Инспекторы Управления природы и парков Израиля совместно с полицией провели операцию в одном из населенных пунктов рядом с Иерусалимом: у подозреваемого в доме обнаружили молодую газель – охраняемый вид, запрещенный к содержанию в частных руках.

По данным следствия, животное было незаконно добыто в лесистой местности и, предположительно, планировалась его продажа.

Подозреваемого задержали, он был допрошен и, как сообщает полиция, дал признательные показания.

Газель передали в ветеринарную клинику "Сафари" в Рамат-Гане для обследования и лечения, после чего ее планируют вернуть в природу.

Расследование ведется по подозрению в браконьерстве, незаконном содержании и торговле охраняемыми животными.