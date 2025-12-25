Авария возле развязки Пдуэль на шоссе №5: двое пострадавших

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на шоссе №5 неподалеку от развязки Пдуэль.

На месте происшествия медики МАДА вместе с медицинским подразделением ЦАХАЛа оказали неотложную помощь двум пострадавшим.

Мужчина в возрасте около 30 лет находился в тяжелом состоянии, он получил множественные травмы и был без сознания, второй пострадавший – мужчина в возрасте около 45 лет – получил травмы средней степени тяжести.

Оба пострадавших эвакуированы в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.