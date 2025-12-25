x
25 декабря 2025
Израиль

время публикации: 25 декабря 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 13:24
На месте акции протеста около дома Томер-Йерушалми произошла драка, есть пострадавшие
Tal Gal/Flash90

Полиция сообщила о начале расследования после драки, произошедшей утром 25 декабря в ходе акции протеста в Рамат а-Шароне. По данным медиков, два человека получили легкие травмы.

По информации местного издания Sharononline и The Times of Israel, речь идет о демонстрации правых активистов у дома бывшего военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми в районе Неве-Ган.

Согласно публикациям, конфликт возник из-за громких выкриков через мегафоны: жители района (в том числе бывший член муниципального совета Ярон Гадот) вступили в перепалку с демонстрантами, после чего произошла потасовка.

Гадот утверждает, что его избили двое участников акции. Sharononline пишет, что его ударили по лицу и он получил травмы.

