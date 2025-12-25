Задержаны подозреваемые в нападении на арабскую деревню Сиир

Полиция и ЦАХАЛ сообщают о задержании пяти подозреваемых в причастности к насильственным действиям в арабской деревне Сиир, к северу от Хеврона.

Ранее палестинские источники сообщали, что в Сиире в ночь на 25 декабря была ранена маленькая девочка.

По данным полиции, минувшей ночью поступило сообщение о том, что израильтяне бросали камни в сторону дома в Сиире, пострадала маленькая девочка, ее эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия военные подозреваемых на месте не обнаружили. Однако позже были задержаны пять подозреваемых, по всей видимости прибывшие в Сиир из ближайшего форпоста.