Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны подозреваемые в нападении на арабскую деревню Сиир

Полиция
Расследование
ЦАХАЛ
Иудея и Самария
время публикации: 25 декабря 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 13:29
Задержаны подозреваемые в нападении на арабскую деревню Сиир
Wisam Hashlamoun/FLASH90

Полиция и ЦАХАЛ сообщают о задержании пяти подозреваемых в причастности к насильственным действиям в арабской деревне Сиир, к северу от Хеврона.

Ранее палестинские источники сообщали, что в Сиире в ночь на 25 декабря была ранена маленькая девочка.

По данным полиции, минувшей ночью поступило сообщение о том, что израильтяне бросали камни в сторону дома в Сиире, пострадала маленькая девочка, ее эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия военные подозреваемых на месте не обнаружили. Однако позже были задержаны пять подозреваемых, по всей видимости прибывшие в Сиир из ближайшего форпоста.

Израиль
