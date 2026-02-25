"Подошва ботинка", "пособники террористов". Скандал на заседании финансовой комиссии Кнессета

Финансовая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению законопроект о налоговых льготах для населенных пунктов, расположенных в "опасных районах" Иудеи и Самарии.

Оппозиция подвергла законопроект резкой критике, заявив, что министр финансов Бецалель Смотрич обуславливает предоставление налоговых льгот Ашкелону продвижением этого законопроекта.

Юридический советник финансовой комиссии Кнессета Шломит Эрлих представила своё заключение, согласно которому финансовые льготы предоставляются на основе непрозрачного критерия, который не распространяется на все районы страны.

Однако наиболее резкая перепалка произошла между депутатом Цви Суккотом ("Ционут Датит") и депутатами от арабских партий. "Ты наглец!" – кричала депутат Иман Хатиб-Ясин (РААМ). В какой-то момент она попыталась приблизиться к Суккоту, и сотрудник службы охраны Кнессета был вынужден вытянуть руку, создавая препятствие между депутатами. "Ты нахалка, ты не признала, что 7 октября была бойня, и не осудила её!" – прокричал Суккот.

В перепалку вмешался депутат Ахмад Тиби (ХАДАШ-ТААЛ). "Ты полный ноль, ты не стоишь подошвы её ботинка!" – закричал он. "Твои руки обагрены кровью", – громко продолжал Тиби. "Вы пособники террористов и отвергаете то, что 7 октября была бойня", – повторил Суккот.

После утверждения законопроекта комиссией он будет вынесен на рассмотрение на пленарном заседании Кнессета.