Очередной "отель для нелегалов": в Яффо арестованы 32 палестинца

В рамках борьбы с укрывательством нелегальных мигрантов, которое может служить платформой для подготовки и совершения терактов против израильских граждан, сотрудники полиции Яффо совместно с бойцами тель-авивского подразделения ЯСАМ в понедельник вечером провели рейд в жилом комплексе на улице Бен Ахитов в Яффо.

В ходе рейда были обнаружены и задержаны 32 нелегала, ночевавших в жилом комплексе. Все они были доставлены для допроса в отделение полиции в Яффо.

Следователи разыскивают владельца квартир, чтобы доставить его на допрос по подозрению в предоставлении жилья нелегалам.