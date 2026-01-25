Суд обязал "Кан" передать исходные материалы интервью Эли Фельдштейна адвокатам Йонатана Уриха

Мировой суд Ришон ле-Циона обязал телерадиокорпорацию "Кан" передать полиции и адвокатам Йонатана Уриха исходные материалы интервью с Эли Фельдштейном, которое было показано в эфире 11 канала ранее. Таким образом, судья Менахем Мизрахи отклонил ранее поданную апелляцию на это требование.

Напомним, в ходе интервью Эли Фельдштейн сделал множество утверждений, которые опровергают показания других фигурантов дела "Катаргейт" и "Bild". В частности, он заявил, что на всех этапах получения секретного документа и передачи его в редакцию журнала Bild он советовался с Йонатаном Урихом, советником Нетаниягу. "Урих знал все, что знал я – откуда взялся документ, каков его источник, почему он не будет опубликован в Израиле", – заявил он.

Фельдштейн не отрицает, что решение опубликовать документ в Bild было принято для того, чтобы обойти цензуру в Израиле. Но, по его словам, это является "известной практикой".

Бывший пресс-секретарь главы правительства утверждает, что "его босс был доволен публикацией". Он рассказывает, что после выхода статьи Урих пытался до него дозвониться, но он говорил в это время со своим источником. Тогда Урих отправил ему текстовое сообщение: "Не торопись. Босс доволен".

Спустя сутки состоялась телефонная конференция, в которой принимали участие Фельдштейн, Урих и Биньямин Нетаниягу. По словам Фельдштейна, в начале разговора Нетаниягу поблагодарил его за публикацию, сказав, что она была важной.

В продолжении беседы Фельдштейн рассказывает о деле "Катаргейт", по которому он также проходит подозреваемым. Он утверждает, что его "использовали, не поставив в известность" о том, что источником денег, которые он получает за работу пресс-секретарем у Нетаниягу, является Катар. Он отрицает, что ему было известно о том, что Урих и Эйнхорн якобы тоже получают катарские деньги. "Если и была какая-то деловая связь между канцелярией премьер-министра и Катаром, об этом не говорили публично – ни со мной, ни с другими".

По словам Фельдштейна, зарплату ему переводили через бизнесмена Гила Бергера, и лишь позднее он якобы понял, что источник денег – Джей Футлик, "лоббист Катара". Фельдштейн утверждает, что в тот момент он не понимал, что источник его денег проблемный. "Я не понимал, что это связано с людьми, имеющими иностранные интересы, катарские интересы". Он добавил, что у него имеются "веские причины" считать, что его использовали для обслуживания интересов "не только премьер-министра", что с ним вели двойную игру.