x
25 января 2026
|
последняя новость: 19:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 19:19
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Хайфы в двух разных инцидентах покусал полицейских

время публикации: 25 января 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 18:24
Житель Хайфы в двух разных инцидентах покусал полицейских
Пресс-служба полиции Израиля

23-летний житель Хайфы при задержании в Нешере укусил бойца ЯСАМ, а затем при доставке в суд вцепился зубами в руку другого полицейского.

Подозреваемый попал в аварию на 672-й трассе в районе Нешера. При приближении к машине бойцов полицейского спецназа ЯСАМ, находящихся рядом с местом аварии, он закрылся в машине и отказался выходить, и укусил одного из полицейских. Полицейский получил легкую травму, медицинская помощь ему была оказана на месте.

Второй раз задержанный пустил в ход зубы, когда его доставляли в суд. Полицейский получил легкую травму и обратился за медицинской помощью в больницу РАМБАМ.

Суд распорядился поместить задержанного под домашний арест с рядом ограничений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Скандал в финале чемпионата мира по боксу. Россиянин укусил соперника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 октября 2025

Испанка, укусившая сотрудницу тюрьмы "Кциот", будет депортирована после заключения сделки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Продлен арест участницы "флотилии Сумуда", укусившей сотрудницу тюрьмы