Житель Хайфы в двух разных инцидентах покусал полицейских

23-летний житель Хайфы при задержании в Нешере укусил бойца ЯСАМ, а затем при доставке в суд вцепился зубами в руку другого полицейского.

Подозреваемый попал в аварию на 672-й трассе в районе Нешера. При приближении к машине бойцов полицейского спецназа ЯСАМ, находящихся рядом с местом аварии, он закрылся в машине и отказался выходить, и укусил одного из полицейских. Полицейский получил легкую травму, медицинская помощь ему была оказана на месте.

Второй раз задержанный пустил в ход зубы, когда его доставляли в суд. Полицейский получил легкую травму и обратился за медицинской помощью в больницу РАМБАМ.

Суд распорядился поместить задержанного под домашний арест с рядом ограничений.