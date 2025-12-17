Скандал в финале чемпионата мира по боксу. Россиянин укусил соперника
время публикации: 17 декабря 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 11:01
В ОАЭ проходил чемпионат мира по боксу, который проводит Международная ассоциация бокса (IBA).
Напомним, эта организация не признается МОК.
В финале весовой категории до 60 кг россиянин Всеволод Шумков укусил олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова (Узбекистан).
Инцидент произошел в конце третьего раунда. Россиянин укусил соперника за ухо.
Россиянин победил в финале.
Представитель IBA заявил, что Шумкова накажут за укус соперника.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025