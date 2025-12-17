Скандал в финале чемпионата мира по боксу. Россиянин укусил соперника

В ОАЭ проходил чемпионат мира по боксу, который проводит Международная ассоциация бокса (IBA).

Напомним, эта организация не признается МОК.

В финале весовой категории до 60 кг россиянин Всеволод Шумков укусил олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова (Узбекистан).

Инцидент произошел в конце третьего раунда. Россиянин укусил соперника за ухо.

Россиянин победил в финале.

Представитель IBA заявил, что Шумкова накажут за укус соперника.