Испанка, укусившая сотрудницу тюрьмы "Кциот", будет депортирована после заключения сделки

По предварительным данным, будет заключена сделка о признании вины гражданкой Испании Рейес Риго Сервилья (около 50 лет), напавшей на сотрудницу тюрьмы "Кциот".

Согласно этой сделке, Сервилья признает себя виновной по скорректированному обвинительному заключению, а прокуратура ограничится сроком, уже проведенным испанкой под стражей. Также на активистку будет наложен штраф в размере 10000 шекелей. После этог она будет депортирована из Израиля.

Об этом заявил ее адвокат Хаиль Абу Герара, после того, как стороны пришли к соглашению.

Напомним, Рейес Риго Сервилья – специалистка по акупунктуре, гражданка Испании в возрасте около 50 лет, после медицинского осмотра укусила медицинскую работницу тюрьмы "Кциот", причинив пострадавшей легкую травму. На место происшествия была вызвана полиция. В связи с нападением Сервилья была переведена из тюрьмы "Кциот" в следственный изолятор "Сегев-Шалом".