Леса, парки и кемпинги закрыты для въезда по всей стране из-за войны

Еврейский национальный фонд (ККЛ) объявил о полном закрытии всех лесов, парков и других туристических объектов фонда по всей стране в связи с войной. Помимо лесов, будут закрыты туристические маршруты, придорожные стоянки и кемпинги на всей территории страны.

Данное решение принято в соответствии с указаниями Командования тылом после оценки ситуации в сфере безопасности. ККЛ стремится предотвратить скопления людей на открытых и незащищенных территориях, в том числе в период праздника Песах.

В ККЛ подчеркивают, что запрет на посещение лесов вступает в силу немедленно и распространяется на всех, включая туристов, велосипедистов и организованные группы.