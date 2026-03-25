25 марта 2026
последняя новость: 15:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Леса, парки и кемпинги закрыты для въезда по всей стране из-за войны

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Туризм
время публикации: 25 марта 2026 г., 15:04 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 15:04
Леса, парки и кемпинги закрыты для въезда по всей стране из-за войны
David Cohen/Flash90

Еврейский национальный фонд (ККЛ) объявил о полном закрытии всех лесов, парков и других туристических объектов фонда по всей стране в связи с войной. Помимо лесов, будут закрыты туристические маршруты, придорожные стоянки и кемпинги на всей территории страны.

Данное решение принято в соответствии с указаниями Командования тылом после оценки ситуации в сфере безопасности. ККЛ стремится предотвратить скопления людей на открытых и незащищенных территориях, в том числе в период праздника Песах.

В ККЛ подчеркивают, что запрет на посещение лесов вступает в силу немедленно и распространяется на всех, включая туристов, велосипедистов и организованные группы.

Израиль
