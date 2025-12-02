ЦАХАЛ: "Хизбалла" убила ливанцев, угрожавших раскрыть ее причастность к взрыву в порту Бейрута

По данным ЦАХАЛа, "Хизбалла" убрала четырех видных ливанцев из опасений, что они раскроют причастность организации к взрыву в порту Бейрута в августе 2020 года. Избавиться от них было поручено 121-му подразделению "Хизбаллы".

Новые данные, касающиеся расправ в Ливане, опубликовал глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа, полковник Авихай Эдраи.

По имеющимся у ЦАХАЛа данным, в 2017 году боевики 121-го подразделения сбросили с большой высоты Джозефа Скафа, главу таможенного отдела в порту. Его убрали после того, как он потребовал вывезти из порта аммиачную селитру, которая спустя три года стала причиной взрыва.

В декабре 2020 года "киллеры" "Хизбаллы" напали с ножом на Мунира Абу Раджили, руководителя подразделения по борьбе с контрабандой таможенной службы. Покушение на него было совершено после того, как он передал сведения о причастности "Хизбаллы" к взрыву. Мунир Абу Раджили умер от полученных ранений.

Третьей жертвой стал фотограф Джо Беджани. Он по поручению ливанской армии задокументировал место катастрофы. Он был застрелен в своем автомобиле, а его телефон был похищен.

В феврале 2021 года был застрелен Локман Слим, политический активист и журналист. Он был убит после того, как написал о причастности "Хизбаллы" и режима Асада к взрыву.

Ни в одном из случаев расследования не были завершены. Пресс-служба ЦАХАЛа напоминает, что это не первый случай, когда "Хизбалла" расправляется со своими противниками.

Взрыв в порту Бейрута

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России, экипаж российско-украинский).

Жертвами взрыва стали более 200 человек, свыше 6000 получили ранения и травмы. Расчистка на руинах порта и в окрестных районах продолжается.

По данным расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара. Задержаны десятки подозреваемых в косвенной причастности к этому происшествию, как принимавших решения по опасному грузу, так и не принявших никаких решений по данному вопросу, хотя имели для этого полномочия. Среди задержанных директор порта Хасан Критам, работники администрации порта и таможенного управления, рабочие, производившие ремонт в ангаре, ответственные за хранение и др. На данном этапе расследования власти Ливана отвергают версию о чьих-либо злонамеренных действиях.

В результате взрыва на месте 12-го ангара образовалась воронка радиусом около 70 метров и глубиной более 40 метров. Десятки других ангаров разрушены. Было уничтожено судно, стоявшее около 12-го ангара. Еще одно судно перевернулось. Пострадали еще два грузовых судна. Причинен огромный ущерб зданиям, инфраструктурам и транспортным средствам в радиусе около 2 км от эпицентра взрыва. Около 250 тысяч человек лишились крова, так как их жилье полностью или частично разрушено. Помимо прочего, уничтожен запас пшеницы, хранившейся в порту.

По предварительной оценке ливанских властей, ущерб от мощнейшего взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, составляет до 15 миллиардов долларов, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны, переживающей тяжелый кризис.