14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
Ближний Восток

ЦАХАЛ опубликовал документы о покушении "Хизбаллы" на христианского политика

Ливан
Хизбалла
время публикации: 14 ноября 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 16:34
ЦАХАЛ опубликовал документы о покушении "Хизбаллы" на христианского политика
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал документы о покушении "Хизбаллы" на высокопоставленного христианского политика Элиаса Аль-Хацруни 1 августа 2023 года.

По данным ЦАХАЛа, "Хизбалла" распространила слухи, что Аль-Хацруни, который был известен как ярый противник этой террористической организации, погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Однако документы подтверждают, что политик был похищен боевиками "Хизбаллы" и убит. Чтобы создать впечатление, будто он съехал с дороги и погиб в дорожно-транспортном происшествии, террористы положили тело Аль-Хацруни в его автомобиль на обочине дороги".

