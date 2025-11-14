ЦАХАЛ опубликовал документы о покушении "Хизбаллы" на христианского политика

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал документы о покушении "Хизбаллы" на высокопоставленного христианского политика Элиаса Аль-Хацруни 1 августа 2023 года.

По данным ЦАХАЛа, "Хизбалла" распространила слухи, что Аль-Хацруни, который был известен как ярый противник этой террористической организации, погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Однако документы подтверждают, что политик был похищен боевиками "Хизбаллы" и убит. Чтобы создать впечатление, будто он съехал с дороги и погиб в дорожно-транспортном происшествии, террористы положили тело Аль-Хацруни в его автомобиль на обочине дороги".