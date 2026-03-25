Штаб "Хизбаллы" в Дахии, автозаправки и другие объекты инфраструктуры: ночные цели ЦАХАЛа

время публикации: 25 марта 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 12:52
Штаб "Хизбаллы" в Дахии, автозаправки и другие объекты инфраструктуры: ночные цели ЦАХАЛа
AP Photo/Bilal Hussein

В ночь на среду ЦАХАЛ атаковал ряд объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" по всему Ливану, включая террористический штаб в южном пригороде Бейрута Дахии.

Кроме того, были атакованы несколько автозаправочных станций компании "Аль-Амана", контролируемых "Хизбаллой" и приносивших группировке миллионные прибыли. Эти заправки также заправляли грузовики, на которых "Хизбалла" перевозила террористов и вооружения.

Кроме того, после обстрела действующих в Ливане израильских сил были уничтожены несколько боевиков "Хизбаллы".

