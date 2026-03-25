ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам военной промышленности в районе Тегерана

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ночь на среду ВВС Израиля при содействии военной разведки завершили серию ударов по объектам по производству оружия в районе Тегерана.

Согласно заявлению, атаке подверглись предприятия, выпускавшие авиационные и морские средства вооружения, а также оружие, предназначенное для "марионеток" Ирана на Ближнем Востоке, включая ХАМАС и "Хизбаллу". Кроме того, были атакованы системы ПВО и пусковая установка ракетная установка.

В ЦАХАЛе заявили, что продолжат наносить удары по военной промышленности Ирана с целью подорвать его производственные возможности.