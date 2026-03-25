Израиль атаковал единственный в Иране центр разработки подводных лодок

ВВС Израиля по наведению военной разведки АМАН завершили во вторник масштабную волну ударов по военной промышленности террористического режима Ирана в Исфахане.

Был атакован центр исследований и разработки подводных военных лодок и различных вспомогательных систем для иранского флота. Этот центр является единственным объектом в Иране, который отвечает за такого рода разработки.

В частности, на нем производились различные виды беспилотных плавсредств военного назначения. Атака существенно ограничивает способность режима аятолл производить новые и более современные подлодки для иранских военно-морских сил, а также модернизировать существующий флот.