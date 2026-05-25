Авария с участием израильского и палестинского автомобиля на 60-м шоссе, трое пострадавших

На 60-м шоссе, в районе Синджиля, произошла авария с участием двух автомобилей с палестинскими и израильскими номерами.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что палестинский водитель (примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен скорой "Красного Полумесяца" в больницу на территории Палестинской автономии.

В этой аварии легкие травмы также получили двое израильтян, они доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме.