25 мая 2026
последняя новость: 21:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Авария с участием израильского и палестинского автомобиля на 60-м шоссе, трое пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 25 мая 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 21:19
Пресс-служба МАДА

На 60-м шоссе, в районе Синджиля, произошла авария с участием двух автомобилей с палестинскими и израильскими номерами.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что палестинский водитель (примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен скорой "Красного Полумесяца" в больницу на территории Палестинской автономии.

В этой аварии легкие травмы также получили двое израильтян, они доставлены в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме.

