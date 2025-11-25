x
25 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал записи с нательных камер бойцов, участвовавших в ликвидации убийцы Гидеона Пери

ЦАХАЛ
Иудея и Самария
время публикации: 25 ноября 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 20:05
ЦАХАЛ опубликовал записи с нательных камер бойцов, участвовавших в ликвидации убийцы Гидеона Пери
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала записи с видеокамер бойцов спецподразделения "Дувдеван", участвовавших в совместной операции с сотрудниками ШАБАКа, проходившей недалеко от Дженина.

В ходе этой операции был ликвидирован исполнитель теракта в промышленной зоне Бар-Он, совершенного 18 августа текущего года. Султан аль-Гани напал на жителя Кдумим Гидеона Пери, ударил его молотком по голове, похитил его пистолет и автомобиль, после чего скрылся с места преступления. Его разыскивали несколько месяцев.

В ходе операции, которая продолжалась всю ночь, были задержаны пятеро пособников террористов. После этого израильские бойцы окружили здание, в котором забаррикадировался аль-Гани, и в ходе перестрелки уничтожили его.

При обыске здания был обнаружен кустарный пулемет "Карло", М-16, взрывное устройство и магазины с боеприпасами.

