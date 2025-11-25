x
25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
последняя новость: 20:56
25 ноября 2025
В районе Рафиаха израильские военные ликвидировали пятерых вооруженных боевиков

время публикации: 25 ноября 2025 г., 19:47
Боевая группа "Нахаль", действующая на востоке Рафиаха, во время прочесывания территории обнаружила пятерых вооруженных боевиков. Террористы ликвидированы.

Военные сообщают, что, по всей видимости, боевики вышли из туннеля, проходящего под Рафиахом.

"Силы ЦАХАЛа развернуты в этом районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы", – говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

