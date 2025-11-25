"Кан": Нетаниягу дал добро на продвижение закона о призыве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился о продвижении закона о призыве. В коалиции ожидают, что законопроект будет подан в четверг, а на следующей неделе начнется его обсуждение в парламентской комиссии по иностранным делам и обороне. Об этом в вечернем выпуске новостей сообщил телеканал "Кан-11".

В сообщении телеканала отмечалось, что лидер партии ШАС Арье Дери в беседах со своим окружением заявлял, что Нетаниягу одобрил поправки к закону, на которых настаивали раввины, что сделает закон еще мягче.