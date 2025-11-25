x
Израиль

Молодой мужчина получил тяжелые травмы, упав с электросамоката в Нетании

ДТП
Нетания
время публикации: 25 ноября 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 16:30
Молодой мужчина получил тяжелые травмы, упав с электросамоката в Нетании
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о ДТП в Нетании, где в результате аварии пострадал 28-летний мужчина, ехавший на электросамокате.

Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали его в тяжелом состоянии в травматологическое отделение больницы. Сообщается, что мужчина получил множественные травмы, включая крайне серьезную черепно-мозговую.

