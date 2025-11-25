x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Завершилась встреча Биньямина Нетаниягу и Исраэля Каца, встреча с Замиром будет позднее

Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 25 ноября 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 16:21

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел встречу с министром обороны Исраэлем Кацем по поводу недавнего конфликта между министром обороны и начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу вызвал на разъяснительную беседу обоих. Впоследствии выяснилось, что Эяль Замир и Исраэль Кац приглашены побеседовать с главой правительства по отдельности.

Напомним, министр обороны Исраэль Кац заявил, что решил поручить контролеру системы обороны "тщательно изучить отчет комиссии Турджемана", подчеркнув, что он не был проинформирован о принятых по итогам отчета выводах и о персональных решениях.

Однако Эяль Замир подчеркнул, что лично вместе с Сами Турджеманом передал отчет комиссии, расследовавшей расследования провала 7 октября, министру обороны Исраэлю Кацу. В своем официальном заявлении Замир подчеркнул, что персональные выводы в отношении генералитета – внутренние командные решения в ЦАХАЛе, которые не требуют чьего-либо утверждения.

Израиль
