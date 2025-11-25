Машины "Красного Креста" выехали в Газу за останками заложника

ЦАХАЛ получил информацию о том, что автомобили "Красного Креста" выехали в центральную часть сектора Газы к заранее оговоренному месту встречи с террористами, где им должны передать гроб с останками заложника, обнаруженными днем ранее.

В сообщении ЦАХАЛа просят общественность учитывать сложность ситуации и не публиковать какие-либо имена до завершения процедуры идентификации. По завершении опознания первыми сообщение получат семьи погибших заложников.

ХАМАС обязан выполнить условия соглашения о прекращении огня и вернуть всех похищенных.