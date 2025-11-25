x
25 ноября 2025
последняя новость: 16:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 ноября 2025
25 ноября 2025
последняя новость: 16:21
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Машины "Красного Креста" выехали в Газу за останками заложника

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2025 г., 16:03 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 16:03
Машины "Красного Креста" выехали в Газу за останками заложника
AP Photo/Jehad Alshrafi

ЦАХАЛ получил информацию о том, что автомобили "Красного Креста" выехали в центральную часть сектора Газы к заранее оговоренному месту встречи с террористами, где им должны передать гроб с останками заложника, обнаруженными днем ранее.

В сообщении ЦАХАЛа просят общественность учитывать сложность ситуации и не публиковать какие-либо имена до завершения процедуры идентификации. По завершении опознания первыми сообщение получат семьи погибших заложников.

ХАМАС обязан выполнить условия соглашения о прекращении огня и вернуть всех похищенных.

