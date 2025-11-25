x
25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
Израиль

"Исламский джихад" до сих пор не передал найденные останки израильского заложника

время публикации: 25 ноября 2025 г., 13:06
"Исламский джихад" до сих пор не передал найденные останки израильского заложника
Из канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщили, что несмотря на опубликованное днем ранее объявление об обнаружении останков израильского заложника в районе Нусейрата, представители удерживавшего похищенного в плену "Исламского джихада" до сих пор не связались с "Красным Крестом" и не согласовали возвращение останков Израилю.

Израиль обвиняет террористические организации в очередном грубом нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газы. В сообщении канцелярии премьера подчеркивается: "Израиль требует немедленного возвращения трех погибших заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газы".

На сегодняшний день в Газе удерживают останки трех заложников. Их имена: Ран Гуэли (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим), Дрор Ор (из Беэри), Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри). В соответствии с условиями последнего соглашения, ХАМАС был обязан вернуть всех заложников – и живых, и мертвых.

