ХАМАС и "Исламский джихад" передадут останки заложника в 16:00

Представители террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" опубликовали совместное заявление о том, что боевики "Сарайя аль-Кудс" и "Бригад Изаддина аль-Касама" передадут обнаруженные днем ранее останки израильского заложника в 16:00.

Ранее канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опубликовала сообщение, в котором ХАМАС обвинялся в грубом нарушении условий соглашения: несмотря на опубликованное днем ранее объявление об обнаружении останков израильского заложника в районе Нусейрата, представители удерживавшего похищенного в плену "Исламского джихада" до сих пор не связались с "Красным Крестом" и не согласовали возвращение останков Израилю.

На сегодняшний день в Газе удерживают останки трех заложников. Их имена: Ран Гуэли (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим), Дрор Ор (из Беэри), Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри). В соответствии с условиями последнего соглашения, ХАМАС был обязан вернуть всех заложников – и живых, и мертвых.