Скорость движения транспорта в Тель-Авиве ограничат до 30 километров в час

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в ходе конференции по безопасности дорожного движения сообщил, что в центральных районах Тель-Авива – Яффо скорость движения транспорта будет существенно ограничена, и не будет превышать 30 километров в час.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", изменения, которые затронут огромное количество людей, будут введены очень скоро: уже в следующем месяце почти вся центральная и западная часть города станут зоной низкой скорости.

В сообщении мэрии Тель-Авива указано, что превращение улиц города в зоны замедленного движения с ограничением скорости до 30 км/ч существенно повысит уровень безопасности, поскольку снизится риск смертельных аварий и повысится безопасность самых уязвимых участников дорожного движения – пешеходов и тех, кто передвигается на двухколесном транспорте.

Изменения также позволят велосипедистам безбоязненно вливаться в дорожное движение, так что пешеходы будут подвергаться меньшей опасности попасть под велосипед на тротуаре.

На первом этапе зона замедленного движения будет установлена между улицей Ибн-Гвироль на востоке и Герберт Самуэль на западе, с севера ее будет ограничивать река Яркон, а с юга – улица Дерех Яффо.

В течение следующего года мэрия планирует расширить ограничения скорости на всю территорию Тель-Авива – Яффо, за исключением основных дорожных магистралей, и таким образом, Тель-Авив станет первым израильским городом, который внедрит передовую практику, принятую в ведущих городах Европы.