Судебное заседание против Нетаниягу завершится досрочно: премьер получил секретный конверт

В ходе очередного судебного заседания, на котором глава правительства Биньямин Нетаниягу давал показания суду, премьеру был передан секретный конверт. Нетаниягу провел короткое совещание с судьями для обсуждения его просьбы завершить заседание в 13:00.

Глава правительства отметил, что он не может уточнить причины, по которым ему необходимо освободиться раньше. Судьи постановили завершить заседание в 13:45 – существенно позднее, чем просил премьер.