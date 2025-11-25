Судебное заседание против Нетаниягу завершится досрочно: премьер получил секретный конверт
время публикации: 25 ноября 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 12:31
В ходе очередного судебного заседания, на котором глава правительства Биньямин Нетаниягу давал показания суду, премьеру был передан секретный конверт. Нетаниягу провел короткое совещание с судьями для обсуждения его просьбы завершить заседание в 13:00.
Глава правительства отметил, что он не может уточнить причины, по которым ему необходимо освободиться раньше. Судьи постановили завершить заседание в 13:45 – существенно позднее, чем просил премьер.
