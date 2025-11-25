x
25 ноября 2025
Израиль

Судебное заседание против Нетаниягу завершится досрочно: премьер получил секретный конверт

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 25 ноября 2025 г., 12:31
Судебное заседание против Нетаниягу завершится досрочно: премьер получил секретный конверт
Miriam Alster/Flash90

В ходе очередного судебного заседания, на котором глава правительства Биньямин Нетаниягу давал показания суду, премьеру был передан секретный конверт. Нетаниягу провел короткое совещание с судьями для обсуждения его просьбы завершить заседание в 13:00.

Глава правительства отметил, что он не может уточнить причины, по которым ему необходимо освободиться раньше. Судьи постановили завершить заседание в 13:45 – существенно позднее, чем просил премьер.

Израиль
