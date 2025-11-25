Адвокат подозревается в предоставлении фиктивных документов на пособие по инвалидности

Следователи подразделения полиции "ЛАХАВ-433", представители Института национального страхования ("Битуах Леуми") и сотрудники полиции Северного округа задержали во вторник утром троих подозреваемых с севера страны по подозрению в мошенничестве на миллионы шекелей.

В течение последнего года "Битуах Леуми" расследовал подозрения о том, что адвокат и несколько его сообщников подделывали заявление на получение пособий по инвалидности для граждан, используя поддельные документы и свидетельства.

В десятках случаев они подавали поддельные медицинские заключения, чтобы получить право на пособие по инвалидности и получить при этом достаточно высокие проценты инвалидности, дающие право на освобождение от подоходного налога. Общий объем пособий, выплаченных государством в результате мошеннических действий, составляет миллионы шекелей.

Во вторник, 25 ноября, следствие было переведено в открытую фазу, трое подозреваемых арестованы. Им вменяют подделку документов, получение средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. Были проведены также обыски, в ходе которых изъяты документы и около 74 тысяч шекелей наличными.