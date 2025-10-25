x
25 октября 2025
|
последняя новость: 22:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 22:03
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного боевика "Исламского джихада" в Газе

Ликвидация
Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 25 октября 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 22:14
СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного боевика "Исламского джихада" в Газе
AP Photo/Leo Correa

ВВС ЦАХАЛа уничтожили главу "центральной бригады" боевого крыла "Исламского джихада" в секторе Газы.

Об этом сообщают арабские СМИ.

Ранее публиковалась информация, согласно которой ВВС ЦАХАЛа нанесли удар нанесли удар по цели в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы, атаковав террориста организации "Исламский джихад", который планировал осуществить теракт против израильских военнослужащих.

Силы ЦАХАЛа, дислоцированные в этом районе, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2025

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы