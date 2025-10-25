СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного боевика "Исламского джихада" в Газе
время публикации: 25 октября 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 22:14
ВВС ЦАХАЛа уничтожили главу "центральной бригады" боевого крыла "Исламского джихада" в секторе Газы.
Об этом сообщают арабские СМИ.
Ранее публиковалась информация, согласно которой ВВС ЦАХАЛа нанесли удар нанесли удар по цели в районе Нусейрат в центральной части сектора Газы, атаковав террориста организации "Исламский джихад", который планировал осуществить теракт против израильских военнослужащих.
Силы ЦАХАЛа, дислоцированные в этом районе, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.