Нетаниягу ответил юрсоветнице и БАГАЦу: отстранить Бен-Гвира нельзя, это незаконно

Глава правительства Биньямин Нетаниягу представил в БАГАЦ ответ на требование юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары лишить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира должности и полномочий. Напомним, комментируя петиции за отстранение Бен-Гвира, юридическая советница правительства поддержала их.

В ответе, поданном от имени премьер-министра адвокатом Михаэлем Равилу подчеркивается: нет никаких оснований для утверждений, что каденция министра Бен-Гвира связана с решениями, которые ведут к подрыву независимости полиции. Более того, для отстранения министра решением суда вопреки позиции правительства и главы правительства нет никаких законных оснований и нет подобного прецедента.

Как отмечает "Бехадрей Харедим", приводимые юридической советницей правительства примеры дела Дери-Пинхаси в данном случае неактуальны, поскольку тогда речь шла о полномочиях министров, находящихся под уголовным расследованием – в данном же случае петиции и позиция Баарав-Миары относятся к способам исполнения министром его собственных обязанностей.

Напомним, юридическая советница правительства утверждала, что "поведение министра в ходе его каденции нанесло ущерб и продолжает наносить ущерб независимости оперативной работы полиции в отношении протестов и расследований", а также "размывает понятие верховенства закона".

Баарав-Миара подчеркивала, что негативное влияние поведения Итамара Бен-Гвира имеет долгосрочный характер, поскольку в его полномочия как министра национальной безопасности входит назначение командиров старших рангов, и продвижение в полиции в большой мере зависит от воли министра.

Бен-Гвир, в свою очередь, назвал ее "преступной чиновницей", которая пытается осуществить государственный переворот и шантажирует правительство и министров. Бен-Гвир также заявил, что юридическая советница правительства присылала ему письмо, в котором указано: если он не назначит на определенную должность определенную представительницу полиции, Баарав-Миара поддержит петицию о его отстранении. "Это вымогательство с угрозами", – указал министр.