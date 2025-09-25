x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Израиль

Араб пытался похитить 13-летнюю девочку с автобусной остановки в Од а-Шароне

Криминал в арабском секторе
время публикации: 25 сентября 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 21:30
Араб пытался похитить 13-летнюю девочку с автобусной остановки в Од а-Шароне
Anat Hermony/FLASH90

На улице Соколов, одной из центральных улиц в Од а-Шароне, в четверг днем произошло нападение на детей: по сообщению свидетелей, водитель-араб, вышедший из автомобиля Tesla, напал на стоящих на автобусной остановке девочек-подростков и силой пытался затащить одну из них в машину.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", араб пытался затащить в машину 13-летнюю девочку, которая никогда раньше его не видела, и кричал при этом: "Давай, уходим". Подруги пытались помочь пострадавшей, находившаяся рядом девушка начала кричать, привлекая к происшествию внимание прохожих.

Девочка сумела вырваться и убежать, тогда как араб кричал ей вслед, что зарежет и убьет ее. После этого, по словам свидетелей, он напал на остававшуюся на остановке девушку и попытался ее задушить. Рядом остановилась проезжавшая машина, за рулем которой находилась женщина, водительница вышла из машины и начала кричать на нападавшего.

Остановились еще несколько машин и велосипедист, девушка сумела вырваться, и тогда араб начал ругаться с собравшимися вокруг людьми, несколько раз толкнул велосипедиста, и кричал, что у него есть нож и он будет убивать евреев. На место происшествия была вызвана полиция, но нападавший успел скрыться до ее прибытия.

По записи камер наблюдения полиция установила личность нападавшего, вскоре он будет арестован. Представители муниципалитета Од а-Шарона поблагодарили жителей города за бдительность. По данным муниципалитета, до этих нападений мужчина устроил ссору с членами своей семьи, и возможно, он страдает психическим расстройством.

