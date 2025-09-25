x
25 сентября 2025
Израиль

Подано обвинение против жительницы Хариша, пытавшейся утопить свекровь

Расследование
Прокуратура
время публикации: 25 сентября 2025 г., 17:14
Подано обвинение против жительницы Хариша, пытавшейся утопить свекровь
Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинение против 35-летней жительницы Хариша в покушении на убийство свекрови. Обвиняемая пыталась утопить свою свекровь на пляже Сдот-Ям в Кейсарии.

Согласно обвинительному заключению, пожилая женщина (69-летняя жительница Пардес-Ханы) страдает болезнью Альцгеймера и течение недели некоторые дни проживала в доме обвиняемой. 2 сентября 2025 года они пришли на пляж Сдот-Ям в Кейсарии, сидя на мелководье. Потом вдруг молодая женщина потащила пожилую на глубину, толкнула ее, а потом, схватив за волосы, стала топить.

Другие отдыхающие заметили происходящее и бросились в море. Один из них вытащил пожилую женщину из воды. На что обвиняемая заявила, что свекровь надо топить, чтобы помочь ей справиться с деменцией. В итоге отдыхающим удалось защитить пожилую женщину.

После этого обвиняемая вошла в море и поплыла от берега. Лишь спустя час полицейским, вызванным на место происшествия, удалось убедить ее забраться в спасательную лодку.

Обвиняемую доставили в больницу, где она угрожала избить полицейских, а также укусила сопровождавшего ее сотрудника полиции.

Жительнице Хариша предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении при отягчающих обстоятельствах и нападении на сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах.

