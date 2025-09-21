Махмуд Аббас: "Государство Палестина стремится к добрососедским отношениям с Израилем"

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас приветствовал заявление глав правительств Великобритании, Канады и Австралии о формальном признании палестинского государства.

"Признание права палестинцев на свободу и независимость проложит путь к реализации принципа двух государств, и позволит Палестине и Израилю существовать в мире, безопасности и добрососедских отношениях с Израилем", – цитирует заявление агентство Maan.

"Президент подчеркнул необходимость прекращения огня, допуска гуманитарной помощи, освобождения всех заложников и заключенных, полного выхода Израиля из Газы, перехода ее по ответственность государства Палестина, начала восстановления, прекращения поселенческой деятельности и терроризма поселенцев", – говорится в заявлении.