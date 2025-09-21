x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 18:34
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Махмуд Аббас: "Государство Палестина стремится к добрососедским отношениям с Израилем"

время публикации: 21 сентября 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 17:47
Махмуд Аббас: "Государство Палестина стремится к добрососедским отношениям с Израилем"
Jonathan Brady/Pool Photo via AP

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас приветствовал заявление глав правительств Великобритании, Канады и Австралии о формальном признании палестинского государства.

"Признание права палестинцев на свободу и независимость проложит путь к реализации принципа двух государств, и позволит Палестине и Израилю существовать в мире, безопасности и добрососедских отношениях с Израилем", – цитирует заявление агентство Maan.

"Президент подчеркнул необходимость прекращения огня, допуска гуманитарной помощи, освобождения всех заложников и заключенных, полного выхода Израиля из Газы, перехода ее по ответственность государства Палестина, начала восстановления, прекращения поселенческой деятельности и терроризма поселенцев", – говорится в заявлении.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2025

Израильские политики осуждают признание палестинского государства: "Награда ХАМАСу"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 сентября 2025

Великобритания, Канада и Австралия признали палестинское государство
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 сентября 2025

Politico: Макрон готовит "синхронное" признание "независимой Палестины"