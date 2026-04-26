Арестован еще один подозреваемый в причастности к убийству 19-летнего Дестау Цеколя из Беэр-Шевы

Следователи центрального подразделения полиции Негева сообщают об аресте еще одного подозреваемого в причастности к убийству 19-летнего Дестау Цеколя, совершенному в минувшую пятницу.

Третий арестованный также несовершеннолетний, ему 16 лет. В понедельник он будет доставлен в мировой суд Беэр-Шевы для рассмотрения вопроса о продлении ареста.

Напомним, Дестау Цеколь был доставлен 24 апреля в больницу "Сорока" с проникающим ножевым ранением. Состояние Дестау оценивалось врачами как тяжелое. Вскоре они были вынуждены констатировать его смерть.

Позднее полиция сообщила о задержании двоих подозреваемых в причастности к этому нападению, оба они несовершеннолетние.