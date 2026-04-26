Палестинец пытался похитить оружие у солдата и был ранен

В ночь на воскресенье палестинец пытался похитить оружие у военнослужащего ЦАХАЛа в районе деревни Дума в Самарии. Военнослужащий в ответ выстрелил в нападавшего, попав ему в нижнюю часть тела.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские военнослужащие находились в данном районе в связи с сообщениями о нападении палестинцев на еврейского пастуха. Попытка похищения оружия у солдата была произведена во время ареста одного из подозреваемых в нападении на пастуха.