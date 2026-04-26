Осторожно, мошенники: фишинг от имени "Эль-Аля" о якобы предоставляемых бонусах

Национальное управление кибербезопасности ("Маарах а-Сайбер а-Леуми") опубликовало предупреждение об очередном мошенническом сообщении, которое вынуждает пользователей установить вредоносную программу на свои устройства.

Речь идет об объявлении, которое выпускается от имени израильской авиакомпании "Эль-Аль" и обещает подарки и бонусы пользователям. Поддельный сайт, созданный с использованием торгового знака, логотипа и общего дизайна "Эль-Аля", предлагает скачать на устройство файл, маскирующийся под официальное приложение компании.

Управление кибербезопасности подчеркивает: ни в коем случае нельзя скачивать данное вредоносное приложение, "Эль-Аль" не имеет никакого отношения ни к мошенническому объявлению, ни к файлу, которое это объявление вынуждает установить.

В "Маарах а-Сайбер а-Леуми" работают над удалением вредоносных ссылок и расследуют возможный ущерб, который может быть причинен устройствам пользователей.