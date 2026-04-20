20 апреля 2026
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Управление по кибербезопасности предупреждает об атаке на пользователей Spotify

время публикации: 20 апреля 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 20:31
Национальное управление по кибербезопасности сообщило о фишинговой атаке, направленной на пользователей музыкального сервиса Spotify.

Хакеры рассылают пользователям документ, похожий на счет за подписку со ссылкой, которая ведет на поддельную страницу входа в сервис, после прохождения авторизации пользователя переправляют на настоящий сайт Spotify, где ему предлагают подтвердить подключение стороннего приложения. Если пользователь соглашается, злоумышленники получают частичный доступ к его аккаунту – при этом сам пароль им не нужен. Чтобы обойти спам-фильтры, мошенники используют легитимные платформы для выставления счетов.

Тем, кто мог перейти по подобной ссылке, рекомендуется зайти в настройки аккаунта Spotify, удалить незнакомые приложения, выйти из аккаунта на всех устройствах и сменить пароль. В управлении также напомнили, что не следует переходить по ссылкам из писем с требованием оплаты – лучше проверять информацию напрямую на официальном сайте.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

Осторожно, мошенники: сбор личных данных под видом лотереи фирм "Тнува", "Шуферсаль" и Greg
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 марта 2026

Управление кибербезопасности: с начала войны были 50 инцидентов взлома камер наблюдения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2026

Осторожно, фишинг: сообщения якобы от Командования тылом отправляют мошенники