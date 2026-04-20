20 апреля 2026
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Осторожно, мошенники: сбор личных данных под видом лотереи фирм "Тнува", "Шуферсаль" и Greg

Мошенничество
Кибербезопасность
время публикации: 20 апреля 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 14:36
Осторожно, мошенники: сбор личных данных под видом лотереи фирм "Тнува", "Шуферсаль" и Greg
Национальное управление кибербезопасности

Национальное управление кибербезопасности опубликовало предупреждение для населения, связанное с мошенническими рассылками от имени крупных брендов. В ведомство поступило множество обращений от пострадавших, получивших рассылки от от имени "Шуферсаля", "Кафе Грег", "Тнувы" и других известных брендов.

В рамках мошеннической схемы рекламируется некая "праздничная акция" с обещанием крупного выигрыша в обмен на короткий опрос. Ссылка переводит на поддельный сайт, цель которого – собрать личные данные граждан и привлечь в мошенническую схему дополнительных жертв.

Объявление обещает выигрыш в размере тысяч шекелей, для получения которого необходимо пройти короткий опрос или поучаствовать в лотерее с указанием своих личных данных, поделиться ссылкой на "акцию" среди своих контактов в WhatsApp, Messenger или социальных сетях. Ссылка ведет на неофициальные сайты, не имеющие никакого отношения к вышеперечисленным брендам и другим организациям, названия которых могут использовать мошенники.

Крайне важно: не вводите свои личные данные или данные банковской карты, не делитесь подозрительными ссылками и не переходите по ним. Проверяйте информацию о действительно проводящихся акциях только на официальных сайтах и в отделах обслуживания клиентов соответствующих брендов.

В управлении кибербезопасности подчеркивают: если обещание выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой – скорее всего, это фишинг. Мошеннические кампании быстро меняются, ожидается, они будут продолжать появляться в ближайшие дни. Будьте бдительны.

