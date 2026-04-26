Политики комментируют создание партии "Бэяхад"

В политической системе комментируют решение Нафтали Беннета и Яира Лапида об объединении в единую партию.

Партия "Ликуд" опубликовала запись в микроблоге X. "Даже, когда они вместе (игра слов с названием новой партии "Беяхад" ("Вместе"), всем очевидно, что рулит Мансур". Запись иллюстрирована изображением, сделанным при помощи ИИ, на котором виден автомобиль, управляемый главой РААМ Мансуром Аббасом. Этот автомобиль везет двух "маленьких детей" Нафтали Беннета и Яира Лапида. "Неважно, как левые делят между собой голоса. В любом случае, Беннет и Лапид пойдут в союзе с "Мусульманскими братьями", сторонниками террора", – заявляют в "Ликуде".

Глава НДИ Авигдор Либерман заявил: "Я приветствую это объединение и желаю удачи. Необходимо все время помнить, что главная цель – сменить правительство 7 октября".

Министр национальной безопасности и глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил: "Братский союз Лапида-Беннета возвращается, чтобы продать государство "Братьям мусульманам". Беннет был и остался левым экстремистом".

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил: "Я приветствую любое объединение внутри блока. На фоне тех вызовов, которые перед нами стоят, партия "Демократим" будет твердым демократическим хребтом будущего правительства. Наша партия позаботится о том, чтобы ценности нашего блока сохранились, а не были отодвинуты в сторону".

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил: "Меня не волнует, как левый лагерь делит голоса. Они создают союз с Аббасом".

Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц приветствовал объединение, однако добавил: "Объединение, которое необходимо, это объединение всех частей нашего народа, без бойкотов и ненависти. Это может обеспечить только широкое, сионистское правительство национального единства, которое изолирует экстремистов и подтолкнет Израиль вперед, а не правительство, которое опирается на экстремистов или не является сионистским".

Как сообщалось ранее, официальное название партии Беннета – Лапида "Бэяхад". Большинство проходных мест в ней получают представители партии Беннета. На данный момент решено оставить место и для главы партии "Яшар" Гади Айзенкота.