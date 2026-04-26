Полиция сообщила об аресте восьмого подозреваемого в причастности к убийству Иману Залки

Сотрудники полиции Центрального округа задержали еще одного подозреваемого в причастности к драке, в ходе которой был зарезан 21-летний Иману Биньямин Залка в Петах-Тикве. В сообщении полиции указано, что всего по этому делу задержаны восемь подозреваемых.

Восьмой подозреваемый также несовершеннолетний, он был задержан в полуденные часы в воскресенье. Двое из ранее задержанных подозреваемых освобождены под домашний арест на 12 дней, решение по вопросу ограничений в отношении остальных будет решать суд в течение воскресенья.