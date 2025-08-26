С начала года в Хайфе были отстреляны 190 диких кабанов

Мэрия Хайфы опубликовала отчет о решении проблемы диких кабанов в городе, ведущийся тремя основными способами – сокращением доступных источников питания, созданием ограждений и отловом и отстрелом особей, представляющих опасность для населения.

Согласно отчету, в июле этого года в городе были отстреляны 48 особей и еще три особи были отловлены и умерщвлены. Это второй показатель с начала 2025 года. В общей сложности за семь месяцев 2025 года были отстреляны 190 особей и 34 особи были отловлены и умерщвлены.

Лицензированный отстрел кабанов в Хайфе был урегулирован в апреле 2024 года, после смены мэра города. До того практиковался только отлов с последующим умерщвлением. Только в мае 2024 года были отстреляны 204 кабана, в июне – 104, а в июле – 76. После этого цифры колебались от 13 до 60 особей в месяц. До начала отстрелов рекордным был май 2022 года, когда была отловлена и умерщвлена 41 особь.

Больше всех от кабанов страдают жители квартала Ахуза. Также их часто можно встретить в кварталах Кирьят-Элиэзер, Кармель Маарави, Мерказ а-Кармель, Адар.