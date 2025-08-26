В Нетании мужчина упал с 12-метровой скалы, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о человеке, упавшем со скалы с высоты около 12 метров южнее пляжа Сиронит в Нетании. Пострадавший упал рядом с береговой линией, он получил серьезные травмы.

Спустившись с утеса, фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 44 лет, неотложную помощь, зафиксировали его на носилках, подняли на квадроцикл, который довез пострадавшего до машины скорой помощи.

Мужчина был эвакуирован в больницу "Ланиадо" в Нетании с множественными травмами в тяжелом и стабильном состоянии.