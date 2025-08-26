Акции за возвращение заложников: у правительственного комплекса в Иерусалиме и в Тель-Авиве

Штаб семей похищенных сообщает о значительном количестве участников акций протеста в рамках дня массовых демонстраций с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газы и освободить заложников. Сотни демонстрантов собрались в Иерусалиме возле правительственного комплекса, где проходит заседание кабинета по вопросам политики и безопасности.

Несмотря на то, что кабинет утвердил расширение военной операции в секторе Газы, подробно на сегодняшнем заседании она не обсуждается: перед началом заседания министры получили отчет о ходе операции. Не обсуждается на заседании кабинета и проблема заложников: поскольку нет прогресса в переговорах, этот вопрос даже не включен в повестку дня.

"Очень печально, что именно в тот день, когда огромное количество людей выходят на улицы с четким требованием возвращения всех заложников и окончания войны, Нетаниягу продолжает торпедировать соглашения – что противоречит воле народа, – сказано в официальном заявлении Штаба семей похищенных. – У правительства нет мандата продолжать вечную войну и приносить наших близких на алтарь политических соображений. Против глухоты Нетаниягу и его министров есть только один ответ: массовый выход на улицы, пока все не вернутся домой".

В 19:00 Штаб семей заложников начинает массовое шествие от станции "Савидор Мерказ" в Тель-Авиве до Площади Похищенных, где в 20:00 состоится митинг с участием близких и родственников заложников, а также освобожденных в ходе предыдущих сделок с террористами похищенных.

По сообщению Штаба, со всей страны в Тель-Авив прибыли участники массовой акции, запланированной на вечер вторника. В течение дня на Площади Похищенных состоялась акция "Меяцег а-Раав" – "Представление голода": перед ее участниками стояли столы с тарелками, на каждой из которых лежала четверть питы, которые получали заложники в плену. На столах стояли также банки консервированной фасоли: Эвьятару Давиду на видео террористы давали фасоль.