Завершено расследование против банды, грабившей стариков в автобусах и обчищавших их счета

Центральное подразделение полиции завершило следствие против "грузинской" организованной преступной группировки, специализировавшейся на карманных кражах в общественном транспорте. По материалам следствия, преступники выслеживали пожилых людей в общественном транспорте, прижимались к ним с нескольких сторон под видом давки в автобусе, и вытаскивали из сумок и карманов своих жертв ценные вещи.

Преступники действовали по всей стране, и таким образом они обокрали более 100 людей в возрасте 70-90 лет. Сотрудники полиции объединили в одно производство около 100 жалоб, поданных в полицейские участки округов Шфела, Гуш-Дан, а также в Ашдоде и в Хайфе.

По мере расследования полиции удалось установить личности пятерых подозреваемых в возрасте около 30 лет: двое членов группировки зажимали в автобусе намеченную жертву, в то время как третий крал из сумки пожилого человека кошелек и мобильный телефон, после чего преступники опустошали счета обворованных людей.

В совокупности, им удалось украсть свыше полутора миллионов шекелей. Обвинительное подразделение полиции подало против пятерых подозреваемых обвинительное заключение с просьбой о продлении срока их содержания под стражей до завершения суда.