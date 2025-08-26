Пятеро арабов из Иерусалима арестованы за поджоги леса возле больницы

Полиция арестовала пятерых жителей арабских районов Иерусалима в возрасте от 15 до 20 лет, включая двоих сотрудников больницы, по обвинению в умышленном поджоге растительности возле столичной больницы.

Преступники действовали из националистических побуждений: один из них на допросе заявил, что хотел причинить максимальный материальный ущерб государству и больнице – в которой сам он в этот период работал техническим служащим.

По сообщению полиции, поджог был осуществлен в двух местах, это произошло около месяца назад. В ходе расследования удалось установить личности поджигателей – пятерых жителей района Исауия в Иерусалиме. Следствием было установлено, что подозреваемые заранее заготовили несколько бутылок с зажигательной смесью, с помощью которых подожгли растительность возле больницы.

Благодаря действиям пожарных, удалось избежать человеческих жертв, однако был причинен серьезный ущерб.

В течение расследования срок содержания подозреваемых под стражей несколько раз продлевался, в ближайшее время против них будут поданы обвинения.